Chi recupera per Barcellona-Inter: le condizioni di Thuram e Pavard verso la semifinale di Champions

Barcellona vs Inter

L'Inter deve subito guardare avanti dopo la Roma: mercoledì il grande appuntamento contro il Barcellona, fiducia per Thuram.

Il mese di aprile è stato molto complicato per l'Inter come si poteva immaginare visto i tantissimi impegni dei nerazzurri che complice anche qualche assenza pesante hanno pagato gli sforzi in quest'ultime partite.

Dopo tre sconfitte consecutive con Bologna, Milan e Roma adesso arriva l'appuntamento più importante per la squadra di Simone Inzaghi, ovvero la semifinale di andata contro il Barcellona.

Il tecnico ha ritrovato Denzel Dumfries e Piotr Zielinski ma ha perso Benjamin Pavard che si è fatto male con la Roma. Il difensore ce la farà a recuperare per la gara al Montjuïc? I pensieri però sono soprattutto sulle condizioni di Marcus Thuram. Le ultime da Appiano Gentile.