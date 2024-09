Inter vs AC Milan

Al termine di Inter-Milan, Fofana ha coperto la bandierina con il logo dell'Inter con la propria maglia. Abraham è andato a toglierla.

Il Derby è il Derby. Sfottò, liti, tifo, equilibrio in campo. Dopo sei vittorie consecutive, l'Inter è caduta contro un Milan più deciso ad interrompere la maledizione e agganciare i rivali cittadini in classifica.

I momenti sono stati tanti, ma quello passato più in sordina è stato probabilmente quello andato in scena al termine della gara, sul terreno di San Siro.

Protagonisti dell'episodio sono stati i giocatori del Milan, con Fofana, Leao e Abraham a diventare virali sui social per quanto successo con la bandierina del Meazza che riporta il logo dell'Inter, come in ogni gara casalinga nerazzurra.