L'attaccante tratta la fine del rapporto col Genoa, il presidente del Trapani lancia la sua offerta: "Gli offrirei massima protezione".

Si apre una clamorosa ipotesi per il futuro di Mario Balotelli, che potrebbe continuare a giocare in Italia.

In attesa di capire come e se il suo rapporto col Genoa si interromperà già a gennaio, ecco arrivare un accorato appello per l'attaccante.

A lanciarlo è Valerio Antonini, presidente del Trapani Calcio ma anche del Trapani Basket, che ha già portato la squadra siciliana dalla Serie D alla Serie C e ora punta alla Serie B.