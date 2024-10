Balotelli al Genoa, affare fatto: programmate le visite mediche

Mario Balotelli sarà un nuovo giocatore del Genoa: già fissate le visite mediche di 'Supermario', pronto a tornare sul palcoscenico della Serie A.

Il rinforzo tanto bramato dai tifosi del Genoa sta per diventare realtà: manca soltanto l'annuncio ufficiale per l'approdo di Mario Balotelli in rossoblù.

Dalle dichiarazioni del presidente Zangrillo (che erano sembrate più di un semplice indizio) alla realtà dei fatti, che attesta come 'Supermario' sia ormai prossimo a rientrare nel giro della Serie A dopo oltre quattro anni di attesa.

Balotelli avrà il compito di migliorare lo score offensivo del 'Grifone', che finora parla di sette goal realizzati nelle prime otto uscite di campionato, la cui classifica non sorride anche a causa dei numerosi infortuni che hanno colpito la rosa di Gilardino.