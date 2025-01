Ballo-Touré lascia il Milan: ufficiale la risoluzione consensuale del contratto con cinque mesi d'anticipo

Il terzino sinistro senegalese, in campo l'ultima volta a novembre col Milan Futuro, se ne va a metà stagione: lo ha annunciato il club.

La travagliata avventura di Fodé Ballo-Touré in Serie A è giunta alla conclusione dopo tre anni e mezzo: il Milan ha annunciato ufficialmente l'addio del terzino sinistro senegalese, arrivato dal Monaco nell'estate del 2021.

Risoluzione consensuale del contratto: questa è la soluzione trovata dalle parti in causa per dare finalmente a una taglio a una situazione che, ormai da mesi, si stava trascinando senza sbocchi.

Ballo-Touré, formalmente, è stato infatti inserito nella rosa del Milan Futuro, in Serie C. Ma la sua ultima presenza su un terreno di gioco in partite ufficiali risale addirittura a novembre.