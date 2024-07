Azmoun messo fuori squadra: assenza dall'allenamento ingiustificata, svolta nel futuro dell'iraniano

Tornato al Bayer Leverkusen dopo aver fatto parte della Roma di De Rossi, Azmoun è prossimo a lasciare di nuovo il club tedesco.

Sardar Azmoun, giocatore iraniano visto alla Roma nell'ultima stagione, è stato messo fuori squadra dal Bayer Leverkusen, squadra che detiene il suo cartellino e lo ha ceduto in prestito ai giallorossi un anno fa.

La decisione, riporta Bild, è stata presa dal tecnico dei Campioni di Germania Xabi Alonso in virtù di una ingiustificata assenza dall'allenamento. Per questo motivo Azmoun svolge ora un programma individuale e allenamenti in orari diversi rispetto al resto della squadra.

Azmoun avrebbe di fatto parlato in modo generico di un malessere per giustificare la mancata presenza all’allenamento, portando così Xabi Alonso ad escluderlo dalla squadra in vista di nuovi sviluppi di mercato.