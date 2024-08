Gli auguri della Juventus a Massimiliano Allegri: tifosi bianconeri divisi sui social

L'ex allenatore compie 57 anni e la Juventus gli rende omaggio: "Buon compleanno". Un gesto che fa seguito allo strappo di qualche settimana fa.

L'episodio della giacca al vento e della sfuriata dell'Olimpico è ancora nella mente e negli occhi di tutti. Anche se sono trascorsi ormai tre mesi. Anche se Massimiliano Allegri non è più l'allenatore della Juventus, sostituito in panchina da Thiago Motta.

Però un rapporto quasi decennale non si può cancellare con un colpo di spugna. Né con una battaglia legale, quella intrapresa dopo il licenziamento per giusta causa per i fatti della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta.

E così, nel giorno del cinquantasettesimo compleanno di Allegri, ecco che il nome e il profilo del tecnico toscano sono tornati ad aleggiare nell'ambiente juventino.