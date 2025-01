Un attaccante per la Juventus a gennaio: da Zirkzee a Rashford, un sogno, un obiettivo e un nome a sorpresa

Giuntoli al lavoro per regalare un attaccante alla Juventus e colmare il buco delle ultime settimane: diverse le possibilità per i bianconeri.

Ma un attaccante arriva o pure o no? I tifosi della Juventus se lo chiedono da settimane. Si interrogano se nel 2025, per la seconda parte di stagione bianconera, Thiago Motta potrà usufruire di un'alternativa a Vlahovic.

Una vera punta e non un giocatore adattato come centravanti per far rifiatare il serbo. Per cambiare in corsa le partite della Juventus davanti alle difficoltà, eventuali, dell'ex Fiorentina.

Giuntoli si muove. Valuta, offre, considera le possibilità e le alternative. Costi, domanda, offerta, adattamento allo schema di Thiago Motta e naturalmente conoscenza della Serie A. A metà annata non è facile puntare su chi non ha mai giocato in Italia. E alla Juventus, probabilmente, serve qualcuno che sappia come muoversi tra i difensori del massimo campionato.