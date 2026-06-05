"Atta è una via di mezzo tra Bellingham e Zidane": il paragone di Nani sul talento dell'Udinese

"Non voglio vendere i miei migliori giocatori, a volte siamo costretti dalla circostanza. Ha fatto un campionato straordinario. Per me è una via di mezzo tra Bellingham e Zidane, pensate che valore gli diamo. Se dovesse rimanere sarei felicissimo. Se dovesse andare c'è un'offerta talmente importante da prenderla in considerazione. Da tempo si parla di lui. La forza nostra è di aprire gli orizzonti del mercato: aprendo il mercato di approvvigionamento e vendita hai maggiori possibilità. La storia dell'Udinese lo racconta, ci sono squadre che guardano ai nostri campionati".



