Gianluca Nani, direttore sportivo dell’Udinese, parla dal Festival della Serie A a Parma. Di seguito le sue parole, riprese da fcinter1908.
"Atta è una via di mezzo tra Bellingham e Zidane": il paragone di Nani sul talento dell'Udinese
SU ATTA
"Non voglio vendere i miei migliori giocatori, a volte siamo costretti dalla circostanza. Ha fatto un campionato straordinario. Per me è una via di mezzo tra Bellingham e Zidane, pensate che valore gli diamo. Se dovesse rimanere sarei felicissimo. Se dovesse andare c'è un'offerta talmente importante da prenderla in considerazione. Da tempo si parla di lui. La forza nostra è di aprire gli orizzonti del mercato: aprendo il mercato di approvvigionamento e vendita hai maggiori possibilità. La storia dell'Udinese lo racconta, ci sono squadre che guardano ai nostri campionati".
LA CARRIERA
Arthur Atta, nato a Rennes nel 2003, ha giocato per il Metz (59 presenze fra Metz 2 e Metz, con 7 goal all'attivo), prima di trasferirsi all'Udinese nell'estate del 2024. In due stagioni in Friuli, Atta ha collezionato con la maglia bianconera 59 presenze e 7 goal).
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