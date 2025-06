Atletico Madrid-Botafogo 1-0, pagelle e tabellino: Griezmann non basta a Simeone, brasiliani agli ottavi

Sconfitta indolore per il Botafogo, agli ottavi del Mondiale per Club: la rete di Griezmann non basta all'Atletico Madrid per evitare l'eliminazione.

L'avventura dell'Atletico Madrid al Mondiale per Club termina qui: i 'Colchoneros' vincono ma non basta contro un Botafogo che si prende la qualificazione agli ottavi come seconda forza del girone B grazie alla migliore differenza reti negli scontri diretti. Passa come primo il PSG, vittorioso sui Seattle Sounders. La tensione è la comune denominatrice delle azioni offensive degli uomini di Simeone, costretti a vincere con tre goal di scarto per scongiurare lo spettro dell'eliminazione in caso di successo parigino: e per poco non ne approfittano i brasiliani, a un passo dal vantaggio col piazzato di Savarino respinto da un super Oblak. Gli attacchi spagnoli risultano confusionari oltre che sporadici: Alvarez ha una grande chance ma calcia largo da ottima posizione. Nel finale di primo tempo l'episodio della possibile svolta: l'arbitro Ramos rivede le immagini al VAR di un pestone in area ai danni di Alvarez, ma la precedente spinta di Sorloth a Jair Cunha invalida tutto. L'articolo prosegue qui sotto Oblak deve superarsi sulla botta di Igor Jesus, Griezmann litiga col goal che arriva a una manciata di minuti dal 90': il preludio a un forcing che, purtroppo per l'Atletico, non porta frutti.