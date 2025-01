Il Napoli aveva ancora bisogno di Kvara? Come è andata la prima partita senza di lui e cosa succede ora con il sostituto

Dopo la cessione di Kvaratskhelia al PSG, il Napoli batte l'Atalanta per 3-2 nel big match di sabato. David Neres titolare sulla sinistra.

Chi ha bisogno di Kvara? Probabilmente non il Napoli, che in stagione aveva già dimostrato di non soffrire l'assenza del georgiano. Sia quando è stato assente materialmente, sia quando non sembrava fosse in campo. Contro l'Atalanta arrivano tre punti al termine di una gara combattuta (3-2 il risultato finale), in cui la squadra di Conte ha dimostrato che anche con l'attuale rosa, in attesa dell'eventuale Garnacho, può vincere e convincere.

Del resto il Napoli di Conte non deve giocare ogni tre giorni, non ha Champions League o Coppa Italia con cui fare i conti, e almeno fino al termine dell'annata può contare su chi l'ha realmente trascinata in questa prima parte, e poco più, di stagione. Kvaratskhelia rimarrà nella leggenda per sempre, riuscito a portare la città e i tifosi sull'altare dello Scudetto al primo colpo. Ora, però, per i suoi fans è ora di cambiare pagina.

C'è chi lo ringrazia per lo Scudetto, faticando però a salutarlo senza l'astio per l'addio e c'è chi invece non ha talmente gradito il saluto che ha già rimosso anche il contributo maximo per il raggiungimento del terzo titolo. I tifosi del Napoli sono divisi, mentre la squadra, anche senza Kvaratskhelia, è più in forma che mai.