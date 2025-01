Atalanta multata per cori e striscioni contro Koopmeiners: lanciate anche delle banconote di carta

I provvedimenti del giudice sportivo dopo Atalanta-Juventus: nerazzurri multati per quanto successo con Koopmeiners, ex della partita.

Erano attesi dei provvedimenti da parte del giudice sportivo dopo la sfida tra Atalanta e Juventus, disputata martedì 14 gennaio, valida per la diciannovesima giornata di campionato, che le due squadre non avevano giocato perché impegnate in Supercoppa.

Il club nerazzurro è stato multato per gli episodi che hanno visto protagonista Teun Koopmeiners, offeso dai tifosi di casa. Il motivo ovviamente è legato al passato dell'olandese, che fino a pochi mesi fa vestiva la maglia dell'Atalanta.

L'ex della partita non è stato ben accolto dai suoi vecchi tifosi del Gewiss Stadium. Di seguito il comunicato e i motivi della multa.