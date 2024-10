Atalanta-Genoa 5-1, pagelle e tabellino: tripletta da urlo del grande ex Retegui, a segno anche Ederson e De Roon

La Dea torna a vincere in campionato dopo due gare di digiuno: tripletta del grande ex, poi segnano Ederson e De Roon. Inutile l'acuto di Ekhator.

L'Atalanta riprende a correre anche in campionato e dopo le battute d'arresto contro Como e Bologna torna a vincere travolgendo 5-1 il Genoa davanti al pubblico del Gewiss Stadium.

Mattatore di serata è stato ovviamente il grande ex Mateo Retegui, autore di una straordinaria tripletta che ha deciso il match: il numero 32 nerazzurro ha sbloccato il match a metà della prima frazione di gioco arrivando puntuale, in spaccata, sul perfetto scarico di Lookman.

Nella ripresa l'attaccante della Nazionale italiana ha concesso il bis avventandosi su una corta respinta dell'altro ex Gollini, prima di insaccare da due passi il pallone che ha, di fatto, chiuso il match. Il punto esclamativo l'ha poi posto Ederson, con un bolide imparabile valso il 3-0. Ma le emozioni non finiscono qui: Retegui corona la sua serata magica trasformando il rigore del 4-0, volando in vetta alla classifica marcatori grazie alla sua prima tripletta italiana. Poi arriva la rete, anche questa di pregevole fattura di De Roon, prima del guizzo - buono solo per le statistiche - del classe 2006 Ekhator che fissa il definitivo 5-1.