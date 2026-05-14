Atalanta-Bologna probabili formazioni: le ultime, chi gioca al posto di Hien e Lucumì

La sconfitta della Lazio in finale di Coppa Italia ha sbloccato il settimo posto, che varrà la qualificazione ai preliminari di Conference League. In gioco sono rimaste due squadre, ovvero Atalanta e Bologna, avversarie nel 37esimo e penultimo turno di Serie A.

L'Atalanta ha bisogno di un punto in queste ultime due gare per assicurarsi la Conference, mentre il Bologna deve battere la Dea con due goal di scarto, in virtù dello scontro diretto dell'andata, e sperare in un k.o bergamasco anche nell'ultima giornata, tra l'altro vincendo il proprio match.

Insomma, l'Atalanta è vicinissima alla Conference, ma il Bologna spera ancora. Nel match di Bergamo non saranno disponibili tra gli altri anche Hien e Lucumì, entrambi squalificati e dunque out per lo scontro diretto che potrebbe valere il settimo posto definitivo.