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Atalanta Bologna Serie AGetty Images
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Atalanta-Bologna probabili formazioni: le ultime, chi gioca al posto di Hien e Lucumì

Serie A
Atalanta vs Bologna
Atalanta
Bologna

Atalanta a un passo dalla Conference League, ma il Bologna spera ancora: dalla sfida di Bergamo si deciderà la settima della Serie A 2025/2026.

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La sconfitta della Lazio in finale di Coppa Italia ha sbloccato il settimo posto, che varrà la qualificazione ai preliminari di Conference League. In gioco sono rimaste due squadre, ovvero Atalanta e Bologna, avversarie nel 37esimo e penultimo turno di Serie A.

L'Atalanta ha bisogno di un punto in queste ultime due gare per assicurarsi la Conference, mentre il Bologna deve battere la Dea con due goal di scarto, in virtù dello scontro diretto dell'andata, e sperare in un k.o bergamasco anche nell'ultima giornata, tra l'altro vincendo il proprio match.

Insomma, l'Atalanta è vicinissima alla Conference, ma il Bologna spera ancora. Nel match di Bergamo non saranno disponibili tra gli altri anche Hien e Lucumì, entrambi squalificati e dunque out per lo scontro diretto che potrebbe valere il settimo posto definitivo.

  • PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA

    ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; De Roon, Kolasinac, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Kristovic. All. Palladino

    Squalificati: Hien | Indisponibili: Bernasconi, Djimsiti, Kossounou, Scalvini

    Ballottaggi: De Ketelaere 55%-Samardzic 45%, Krstovic 55%- Scamacca 45%

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  • PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA

    BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Joao Mario, Helland, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. All. Italiano

    Squalificati: Lucumì | Indisponibili: Cambiaghi, Casale

    Ballottaggi: Joao Mario 55%-Zortea 45%, Heggem 55%-Vitik 45%, Ferguson 55%-Moro 45%, Pobega 55%-Sohm 45%, Rowe 55%-Bernardeschi 45%

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  • DOVE VEDERE ATALANTA-BOLOGNA

    Il 'match Conference' tra Atalanta e Bologna non è disponibile in chiaro e gratis, ma bensì come di consueto sull'app e sul sito di Dazn.

    Non essendo una delle tre co-esclusive con Sky e NOW, la partita Atalanta-Bologna è disponibile sul satellite solamente qualora si sia in possesso di zona Dazn, così da poter vedere il canale numero 214, Dazn 1.

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