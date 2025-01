Emergenza Inter a centrocampo: nuova occasione per Asllani e Zielinski a Venezia dopo la Supercoppa

Inzaghi si ritrova con scelte obbligate a centrocampo: Calhanoglu e Mkhitarya out. Missione riscatto per le alternative.

La rimonta subita in finale di Supercoppa contro il Milan ha lasciato molti rimpianti e delusione in casa Inter e l'unico modo per andare oltre la sconfitta è tornare immediatamente alla vittoria.

I nerazzurri saranno impegnati a Venezia domenica alle ore 15 e ci arriveranno non nella migliore condizioni e non solo per quanto successo a Riyadh.

Simone Inzaghi infatti deve fare i conti con diversi giocatori indisponibili o comunque in condizioni non ottimali, soprattutto a centrocampo dove mancheranno sia Calhanoglu che Mkhitarya.

Con il Venezia ci sarà quindi una nuova chance per giocatori come Asllani e Zielinski. Ecco come si ridisegna il centrocampo interista per la prossima partita.