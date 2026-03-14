Ashley Cole al Cesena, la mossa a sorpresa dei romagnoli: è lui il nuovo allenatore

Sembra una di quelle notizie random che hanno poco significato. E invece è la pura e semplice verità: Ashley Cole torna in Italia e a breve verrà annunciato dal Cesena come suo nuovo allenatore.

L'ex terzino di Arsenal, Chelsea e Roma, 45 anni compiuti a dicembre, prende il posto di Michele Mignani, esonerato oggi pomeriggio. Fatale all'ex allenatore del Bari è stato il pareggio interno (2-2) contro il Frosinone.

Si tratta di una mossa completamente a sorpresa da parte del club romagnolo. Una mossa che, però, diventerà ufficiale nel giro di poche ore.