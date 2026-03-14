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Stefano Silvestri

Ashley Cole al Cesena, la mossa a sorpresa dei romagnoli: è lui il nuovo allenatore

Il club bianconero, che milita in Serie B, ha esonerato Michele Mignani dopo il pareggio interno contro il Frosinone. E al suo posto ha deciso di puntare sull'ex terzino di Arsenal, Chelsea e Roma.

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Sembra una di quelle notizie random che hanno poco significato. E invece è la pura e semplice verità: Ashley Cole torna in Italia e a breve verrà annunciato dal Cesena come suo nuovo allenatore.

L'ex terzino di Arsenal, Chelsea e Roma, 45 anni compiuti a dicembre, prende il posto di Michele Mignani, esonerato oggi pomeriggio. Fatale all'ex allenatore del Bari è stato il pareggio interno (2-2) contro il Frosinone.

Si tratta di una mossa completamente a sorpresa da parte del club romagnolo. Una mossa che, però, diventerà ufficiale nel giro di poche ore.

  • L'ESONERO DI MIGNANI

    "Cesena FC comunica di aver sollevato Michele Mignani dall’incarico di allenatore della prima squadra - ha annunciato il club bianconero - Nel ringraziarlo per la passione, la serietà e la professionalità che ne hanno contraddistinto l’importante lavoro svolto nelle due stagioni alla guida del club, Cesena FC augura a lui e a tutto il suo staff le migliori fortune professionali".

    Il direttore generale Corrado Di Taranto ha confermato l'esonero di Mignani in conferenza stampa:

    "La società ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore Michele Mignani. Che ringraziamo per quanto fatto e anche per l’ottima prestazione di oggi. Domani comunicheremo il nome del nuovo allenatore. Con ogni probabilità giovedì intorno alle 14 la società terrà una conferenza stampa per rispondere a tutte le domande di giornalisti”.

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  • LA SCELTA DI ASHLEY COLE

    Il Cesena ha così deciso di sorprendere: nelle stesse ore dell'annuncio ufficiale dell'esonero di Mignani è trapelata la chiusura dell'accordo con Cole. L'ex terzino, che ha chiuso la carriera da calciatore nel 2019 indossando per ultima la maglia del Derby County, lascerà dunque il ruolo di vice di Lee Carsley sulla panchina dell'Under 21 inglese.

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  • PRIMA AVVENTURA DA ALLENATORE

    Da quando ha iniziato la nuova carriera in panchina, Cole non ha mai ricoperto il ruolo di capo allenatore: solamente di vice o di collaboratore. Insomma, di elemento inserito all'interno di uno staff tecnico.

    L'ex terzino sinistro ha iniziato nelle giovanili del Chelsea, lavorando anche all'Everton, al Birmingham City e, appunto, nella Nazionale inglese Under 21.

    Il Cesena, di fatto, rappresenterà dunque la sua prima esperienza "vera" da allenatore. In un momento delicato della stagione (i romagnoli sono ottavi e rischiano l'esclusione dai playoff) e dopo il caos provocato dall'esonero di Mignani.

  • DI NUOVO IN ITALIA

    Per Ashley Cole non si tratterà invece della prima avventura in Italia: quella risale all'anno e mezzo vissuto nella nostra Capitale, con la maglia della Roma, ai tempi in cui ancora faceva su e giù per la fascia mancina del campo.

    Arrivato a parametro zero dal Chelsea nell'estate del 2014, ma in fase calante della carriera, Cole ha collezionato appena 16 presenze con la maglia giallorossa. E nel gennaio del 2016 se n'è andato, firmando con gli statunitensi dei LA Galaxy.

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