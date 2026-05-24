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Dimarco Ascoli
Marco Trombetta

Ascoli-Catania, c'è anche Dimarco allo stadio: l'MVP della Serie A premiato prima della partita

Serie C
Ascoli Calcio 1898 FC vs Catania
Ascoli Calcio 1898 FC
Catania
F. Dimarco

Federico Dimarco presente al Del Duca per assistere alle semifinale playoff di Serie C tra Ascoli e Catania: il numero 32 dell'Inter è stato omaggiato con una maglia speciale.

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  • PERCHÈ DIMARCO È A VEDERE ASCOLI-CATANIA

    Federico Dimarco ha vissuto la prima stagione intera tra i professionisti proprio con la maglia dell'Ascoli in Serie B nella stagione 2015/2016.

    L'MVP della Serie A è stato invitato allo stadio dal club marchigiano per assistere a un match fondamentale per il futuro dell'Ascoli, l'andata della semifinale playoff di Serie C contro il Catania.

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  • MAGLIA SPECIALE PER DIMARCO

    Prima della partita, Dimarco è stato omaggiato dal presidente dell'Ascoli Bernardino Passeri con una maglia speciale col numero 11, quello che ha indossato nella sua unica stagione in bianconero, conclusa con 15 presenze e 4 assist.



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