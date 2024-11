L'ascesa e la caduta di Adriano: come l'Imperatore dell'Inter è diventato "il più grande spreco del calcio"

L'attaccante brasiliano era destinato a diventare uno dei più grandi, ma le cose non andarono del tutto come previsto: la storia dell'Imperatore.

"Lo spreco più grande del calcio: io. Mi piace quella parola, spreco. Non solo per come suona, ma perché sono ossessionato dall'idea di sprecare la mia vita".

Adriano Leite Ribeiro, meglio conosciuto semplicemente come Adriano, è una delle storie più struggenti e affascinanti del calcio moderno.

Nato il 17 febbraio 1982 a Rio de Janeiro, in Brasile, Adriano è diventato rapidamente uno degli attaccanti più promettenti della sua generazione.

Con la sua combinazione di forza fisica, velocità e un sinistro devastante, sembrava destinato a diventare uno dei grandi del calcio mondiale: tuttavia, la sua carriera è stata una montagna russa, segnata da alti incredibili e da crolli devastanti.