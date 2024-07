AS - Il Real Madrid guarda in casa Lazio: c’è Mario Gila nel mirino

Secondo quanto riportato da ‘AS’, il Real pensa a Gila: qualora dovesse decidere di fare un colpo in difesa, andrebbe sul centrale della Lazio.

E’ cresciuto nel Real Madrid, ha vestito la maglia del Castilla, ha fatto in tempo ad esordire in prima squadra ed ora sembra essere rientrato nel mirino dei Blancos.

Mario Gila, dopo una stagione vissuto da ottimo protagonista nella quale è riuscito a far suo i gradi da titolare nel cuore della difesa della Lazio, potrebbe a sorpresa riscoprirsi come uno dei grandi obiettivi del Real.

Secondo quanto riportato da AS, il club iberico potrebbe essere alla ricerca di un centrale che vada a rinfoltire il suo reparto arretrato e, nel caso in cui decidesse di muoversi in questa direzione, sarebbe proprio Gila il profilo preferito.