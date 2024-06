Arthur resta alla Juve? L'agente: "ll suo gioco si avvicina a quello di Thiago Motta"

Il centrocampista brasiliano torna alla Continassa dopo il prestito alla Fiorentina: il procuratore apre alla permanenza in bianconero.

Un futuro tutto da scrivere. La storia di Arthur vivrà certamente un nuovo capitolo. Dopo la fine del prestito alla Fiorentina, il centrocampista brasiliano tornerà alla base, alla Juventus, club che detiene il suo cartellino.

La società toscana ha infatti deciso di non esercitare il diritto di riscatto per Arthur, che tornerà alla Continassa, dove è in atto il passaggio da Massimiliano Allegri a Thiago Motta.

Proprio il cambio in panchina potrebbe essere determinante nel futuro del brasiliano ex Barcellona.

A confermalo è il suo procuratore, Federico Pastorello, che intervistato da Sky Sport ha aperto alla permanenza di Arthur in bianconero.