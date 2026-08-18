Arthur al passo d'addio: dialoghi con la Juventus per la risoluzione consensuale del contratto

Tra di loro (insieme a Perin, Di Gregorio, Gatti, Miretti e David) figura da tempo Arthur, centrocampista brasiliano classe '96 rientrato in estate dall'ennesimo prestito, questa volta al Gremio (club che lo aveva lanciato nel calcio che conta fino ad aprirgli le porte del Barcellona). Secondo quanto riferisce Sky Sport, nelle ultime ore ci sarebbero stati contatti significativi che hanno avvicinato le parti alla risoluzione consensuale del contratto fino al 30 giugno 2027 che lega ancora il brasiliano alla Juventus.