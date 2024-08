Artem e vecchi difetti: la Roma è sempre uguale a se stessa

La prima uscita stagionale dei giallorossi ha riportato a galla tutta una serie di problematiche rimaste insolute malgrado il ricco mercato.

Houston, abbiamo sempre il solito problema. La Roma, almeno nella prima uscita del campionato 2024/2025 ha dimostrato che il gap con le prime posizioni del campionato è ancora troppo ampio per essere colmato con un piccolo salto in avanti.

A Cagliari i giallorossi hanno lasciato per strada i primi due punti della stagione, mettendosi in evidenza più per i vecchi vizi che per le nuove virtù che pure hanno fatto capolino grazie a Soulé, Dovbyk e Le Fee.

Il lavoro da svolgere per Daniele De Rossi, all'interno di uno scenario già di per sé piuttosto problematico, potrebbe poi essere ulteriormente gravato dalla cessione di Paulo Dybala.