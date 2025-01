Arsenal-Newcastle dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Nella semifinale di Carabao Cup, l'Arsenal sfida il Newcastle: l'andata si giocherà all'Emirates Stadium.

Calendario come sempre molto intenso in questo periodo dell'anno per le squadre inglesi; ancora di più per l'Arsenal e il Newcastle, che dopo l'impegno del week end in Premier League, si affronteranno nella semifinale di Coppa di Lega.

Arrivati a questo punto del torneo, il turno si giocherà su due partite: la gara di andata si disputa in casa dei Gunners, all'Emirates Stadium mentre il ritorno sarà poi tra un mese (5 febbraio).

L'Arsenal ha superato il Crystal Palace per arrivare in semifinale mentre il Newcastle ha eliminato il Brentford.

Di seguito tutte le informazioni sulla partita e le probabili formazioni.