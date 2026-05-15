Arsenal nella bufera: non pagherà il viaggio per la finale di Champions ai suoi dipendenti

Arsenal nell'occhio del ciclone per il trattamento riservato ai suoi dipendenti. A due settimane dalla finale di Champions League, la seconda nella storia del club dopo quella persa contro il Barcellona nel 2006, la società londinese è finita sotto accusa sui social: il pomo della discordia è la decisione di non pagare le spese di viaggio al personale del club non impegnato nella finale.

Se il PSG ha deciso di coprire i costi del biglietto della partita e del trasporto, l'Arsenal ha optato diversamente, causando polemiche notevoli: chi deciderà di recarsi a Budapest avrà sì il tagliando per la finalissima già pagato, ma al contrario dei parigini dovrà per forza acquistare ul pacchetto organizzato da una agenzia esterna, al prezzo di 859 sterline. Ovvero 1000 euro.

Una cifra notevole per un singolo lavoratore dell'Arsenal, irrisoria se confontata agli incassi dei Gunners durante la stagione, non solo inglese: la qualificazione UEFA, i premi Champions da settembre ad oggi e i vari bonus hanno portato nelle casse della squadra di Arteta più di 120 milioni di euro. Decine di dipendenti sono rimasti spiazzati e delusi per il comportamento della società, non aspettandosi minimamente di dover scegliere tra pagare 1000 euro e non vedere il club dal vivo nella partita più importante dell'ultimo ventennio.

Il PSG ha sostenuto il viaggio di 500 dipendenti e nonostante non sia chiaro il numero di quelli Gunners, una spesa per un tal numero di persone si sarebbe attesta sui 500.000 euro, anni luce lontana rispetto agli stipendi pagati ai giocatori, ai dirigenti e al già citato incasso a tre cifre proveniente dalla Champions League.

Migliaia di tifosi esterni all'Arsenal hanno già evidenziato di essere intenzionati a sostenere il PSG dopo il 'provvedimento' della asocietà londinese.