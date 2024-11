Arsenal-Juventus Women dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni della sfida di Champions League femminile

Arsenal Women vs Juventus

Le bianconere affrontano nuovamente l'Arsenal nella Women's Champions League: la Juventus cerca il riscatto dopo la gara di andata.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Nella quarta giornata del girone della Champions League femminile, la Juventus Women giocherà contro l'Arsenal.

Rivincita della gara giocata pochi giorni fa, in cui la squadra allenata da Massimiliano Canzi è uscita sconfitta per 4-0 in casa.

L'articolo prosegue qui sotto

Le bianconere si trovano terze nel gruppo, con tre punti in altrettante partite. La prossima sarà una gara fondamentale per il proseguo del cammino europeo.

Tutte le informazioni su Arsenal-Juventus Women.