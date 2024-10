Arnault in trattativa per acquistare il Paris FC: Red Bull sarà socio di minoranza

L'uomo più ricco del mondo, secondo la relazione di Forbes a marzo 2024, è pronto a comprare il club di Ligue 2: anche Red Bull nell'affare.

Prosegue la trattativa tra Agache, la holding di famiglia di Bernard Arnault e Pierre Ferracci, presidente in carica dal 2012, per l’acquisizione delle quote del Paris FC, formazione parigina che milita in seconda divisione francese.

Arnault, uomo più ricco al mondo secondo la relazione di Forbes di marzo 2024 è pronto ad entrare nel mondo del calcio.

Agache è pronta ad acquistare la maggioranza del club di Ligue 2, con Red Bull che dovrebbe entrare nell’affare e far parte della società.