Argentina-Ecuador dove vederla: Sportitalia, Mola, Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'albiceleste grande favorita nel quarto di finale contro l'Ecuador. TUtto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

Dopo aver dominato il girone di qualificazione, l'Argentina vuole porsi in posizione di forza anche nella fase a eliminazione diretta della Copa America 2024.

L'Albiceleste campione in carica affronta l'Ecuador, che fin qui si è ben comportato chiudendo al secondo posto il proprio girone eliminatorio ed eliminando il ben più quotato Messico.

Nettamente in vantaggio però, almeno nei pronostici, la formazione del CT campione del Mondo Lionel Scaloni.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.