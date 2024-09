Argentina-Cile dove vederla: Sky, DAZN, Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Argentina vs Cile

L’Argentina affronta il Cile nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Archiviato il trionfo in Copa America, il secondo consecutivo intervallato dal successo a Qatar 2022, l’Argentina torna a concentrarsi sul cammino di qualificazione ai prossimi Campionati del Mondo.

Avversario per l’occasione sarà il Cile che, pur non potendo contare sui favori del pronostico, si presenterà all’appuntamento sapendo di non potersi concedere errori.

La Roja infatti, nelle prime sei partite disputate, ha messo in cascina solo 5 punti frutto di una vittoria, due pareggi e ben tre sconfitte. Uno score che al momento la vede estromessa dal novero delle sei squadre che puntano alla qualificazione diretta alla massima competizione mondiale.

Primo posto invece per l’Albiceleste che comanda il gruppo di qualificazione sudamericano dall’alto dei 15 punti totalizzati. Gli uomini di Scaloni hanno vinto cinque delle partite sin qui giocate, perdendone solo una (in casa contro l’Uruguay lo scorso novembre).

In questa pagina tutto su Argentina-Cile: dalle formazioni a dove seguire la sfida in diretta tv e streaming.