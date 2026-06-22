Argentina-Austria 2-0, pagelle e tabellino: Messi riscrive la storia, Lautaro Martinez conquista il rigore, Nico Gonzalez entra bene, disastro Posch

Nel segno di Messi. Il numero 10 sbaglia un rigore ma poi firma la vittoria dell'Argentina per 2-0 contro l'Austria, diventando il miglior marcatore all-time dei Mondiali.
L'Argentina parte fortissimo e dopo pochi minuti Lautaro Martinez viene atterrato davanti alla porta austriaca. L'arbitro inizialmente non fischia, ma viene richiamato dal VAR e assegna il rigore. Dagli undici metri si presenta Messi che però calcia clamorosamente a lato.
Lo stesso Messi però si rifà con gli interessi già prima dell'intervallo realizzando il goal del vantaggio su azione. Goal che gli vale il primo posto solitario nella classifica cannonieri di questa edizione ma anche il titolo di miglior marcatore all-time dei Mondiali.
Nella ripresa la partita non regala particolari emozioni o grandi occasioni da goal. Lautaro Martinez lascia il campo dopo un'ora di gioco quando entrano sia Julian Alvarez che Nico Gonzalez. Nell'Austria si vede Arnautovic ma la Nazionale di Rangnick non riesce mai a rendersi pericolosa. In pieno recupero arriva la doppietta di Messi.