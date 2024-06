Arda Guler tra passato e futuro: piaceva al Milan, ora deve conquistare il Real Madrid

Subito grande protagonista agli Europei con la Turchia, ora Arda Guler reclama spazio al Real Madrid.

Tutti in piedi a Dortmund, dove i tifosi sugli spalti così come quelli che hanno guardato Turchia-Georgia in tv, sono rimasti abbagliati dal talento di un classe 2005.

Stiamo parlando di Arda Guler, nome in realtà già noto agli amanti del bel calcio dato che la scorsa estate il ragazzo fu al centro del mercato.

Arda Guler, infatti, avrebbe potuto giocare in Serie A ma alla fine il Milan decise di non affondare il colpo lasciando strada libera al Real Madrid. Dove, in realtà, Guler non ha giocato molto un po' per problemi fisici e un po' per scelte tecniche.

La concorrenza, d'altronde, a Madrid è fortissima tanto che adesso viene da chiedersi: Arda Guler può giocare titolare al Real o dovrebbe trasferirsi per trovare più spazio?