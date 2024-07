Gli arbitri di Spagna-Francia e Olanda-Inghilterra: tocca a Vincic e Zwayer, cosa cambia per Orsato

Lo sloveno e il tedesco dirigeranno le due semifinali di Euro 2024. E la speranza di vedere Orsato arbitrare la finalissima rimane viva.

Gli arbitri delle due semifinali di Euro 2024 sono stati ufficialmente designati da Roberto Rosetti. E tra loro non è presente Daniele Orsato, reduce dalla direzione del quarto di finale tra Inghilterra e Svizzera.

Ad arbitrare Spagna-Francia, gara in programma martedì sera, sarà lo sloveno Slavko Vincic. 24 ore più tardi toccherà invece al tedesco Felix Zwayer dirimere ogni contesa nella seconda semifinale tra Olanda e Inghilterra.

Una doppia designazione che, in attesa della decisione definitiva in arrivo nei prossimi giorni, potrebbe riguardare anche il nostro Orsato e la sua possibile presenza in finale.