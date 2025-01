Iñigo Martínez infortunato, entra Araujo: cosa succede dopo Real-Barcellona per il possibile acquisto della Juventus

Nel primo tempo del Clasico, valido per la finale di Supercoppa di Spagna, Araujo è entrato in campo al posto di Inigo: la Juventus osserva.

L'infortunio di Iñigo Martínez, sostituito da mister Flick nel primo tempo della finale Real Madrid-Barcellona di Supercoppa di Spagna, interessa tantissimo la Juventus.

A subentrare nel corso della partita è stato infatti Ronald Araujo, primo obiettivo di Madama in questo mercato di gennaio dopo aver abbandonato le altre piste principali delle scorse settimane.

Il centrale uruguaiano sembrava in procinto di lasciare Barcellona per approdare alla Juventus, ma gli avvenimenti degli ultimi giorni potrebbero bloccare il suo traferimento in bianconero nel corso del calciomercato invernale. Prima le parole di Flick in vista della finale di Supercoppa contro il Real, ora l'infortunio del collega di reparto che potrebbe cambiare le carte sul tavolo dei possibili acquisti bianconeri a gennaio.