Araujo alla Juventus salta, chi arriva al suo posto in difesa: tutti i nomi seguiti dai bianconeri

Araujo si è convinto a rimanere al Barcellona: le possibili mosse della Juventus per rinforzare la difesa.

Non sarà Ronald Araujo il difensore tanto atteso dai tifosi della Juventus per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Thiago Motta, da diverse settimane ormai privo del leader Gleison Bremer.

L'uruguaiano non si muoverà da Barcellona: decisiva l'opera di convincimento del direttore sportivo blaugrana Deco, unitamente al 'pressing' dei compagni di squadra e dell'allenatore Flick.

Araujo rimarrà così a Barcellona almeno fino a giugno, quando però per la Juventus sarà troppo tardi: chi può arrivare in bianconero in questa sessione di calciomercato.