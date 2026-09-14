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Lucca Napoli BolognaGetty Images
Stefano Silvestri

"Apri 'ste spalle!": un Lucca così è un problema per il Napoli e Allegri, dietro Hojlund c'è il vuoto

Serie A
Napoli
Napoli vs Bologna
L. Lucca

L'ex centravanti dell'Udinese è entrato in campo molle e sfiduciato contro il Bologna, facendo infuriare il proprio allenatore: "Sembrava attaccato a una gruccetta".

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Manca tutto, in questo momento. Manca qualità, manca fiducia, manca minutaggio, mancano i goal. E tutto è legato a doppio filo, come un cane che si morde la coda.

Se il Napoli si è portato a casa tre punti fondamentali, battendo il Bologna e interrompendo la striscia di sconfitte, Lorenzo Lucca non è uscito dal tunnel. Proprio per nulla. Anzi: ha offerto una delle peggiori prestazioni di questo anno e mezzo. Anche se ha giocato appena uno spezzone di partita.

Questo è un problema. Un grosso problema. Perché si potrà anche parlare di una seconda scelta, non di un titolare, ma in una rosa che deve affrontare una doppia competizione come campionato e Champions League conta ben poco.


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  • MOLLE E SFIDUCIATO

    Di buono, nel quarto d'ora più recupero in cui Lucca è rimasto in campo al posto di Hojlund, c'è stato un recupero alto dopo un disimpegno sbagliato di Pessina: palla a Favasuli che ha calciato, trovando la respinta del portiere avversario.

    Di negativo, in pratica, c'è stato tutto il resto. L'ex centravanti dell'Udinese sembra essere entrato in campo molle e senza quella grinta che una partita del genere, la partita del riscatto dopo tante delusioni in serie, avrebbe richiesto. Senza tralasciare l'aspetto tecnico: una nota dolente pure questa.

    Per due volte negli ultimi minuti Lucca ha avuto la possibilità di involarsi verso la porta in contropiede. D'accordo: non è il suo pane, alto com'è. Però in entrambi i casi si è fatto recuperare in maniera troppo facile da Holm prima e da Mbangula poi, ignorando il liberissimo Lang nella seconda ripartenza.

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  • Allegri NapoliGetty Images

    LA FURIA DI ALLEGRI

    Proprio l'ultimo contropiede, comunque ininfluente ai fini del risultato visto che l'arbitro Bonacina ha fischiato la conclusione dell'incontro pochi secondi più tardi, ha mandato su tutte le furie Massimiliano Allegri.

    L'allenatore del Napoli ha rischiato di ripetere il gesto più volte visto nel corso della sua carriera: strapparsi la giacca di dosso, quasi in stile Hulk. Solo che la giacca stavolta non ce l'aveva, considerando il clima: aveva solo la camicia. Per cui ha saggiamente evitato di esibirsi in uno spogliarello.

    C'era, sì, la sensazione che Allegri avrebbe abbandonato il campo per andarsene negli spogliatoi. Ma alla fine l'ex allenatore di Juventus e Milan non ha fatto neppure questo, rimanendo ai bordi del campo anche per gli ultimi secondi.

    Accanto ad Allegri era presente Edoardo De Laurentiis, che ha rischiato grosso diventando pure oggetto di una spintarella. Anche il vicepresidente del Napoli si è arrabbiato con Lucca per non essere riuscito quantomeno a tener palla, facendosela rubare in maniera troppo semplice.

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  • "APRI 'STE SPALLE!"

    Lo stesso Allegri ha abbassato i toni, come fa sempre, una volta presentatosi davanti alle telecamere delle emittenti. A Sky si è pure lasciato andare a una battuta, pur all'interno di una bacchettata nei confronti di Lucca.

    "Stava entrando, aveva le spalle... sembrava attaccato a una gruccetta. Apri 'ste spalle, no? Eh, cavolo".

    Allegri ha comunque proseguito dicendo che "però è entrato bene, ma era entrato bene anche con l'Arsenal. Sono giocatori bravi, che possono ancora migliorare, ma a livello mentale c'è bisogno di fiducia".

    A DAZN, Allegri ha invece ribadito come Lucca sia entrato bene in partita, ma "l'ultima palla la doveva gestire meglio. Mi sono arrabbiato, sono cose che vanno migliorate".

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  • Gabriel Jesus BarcelonaGetty Images

    LA MANCATA STAFFETTA IN ATTACCO

    Nei piani del Napoli, Lucca sarebbe dovuto partire in estate. Proprio com'era accaduto qualche mese fa, quando il club lo aveva prestato al Nottingham Forest. Avventura deludente, quella, chiusa con il ritorno in Serie A.

    L'obiettivo azzurro è stato per diverse settimane Gabriel Jesus, in uscita dall'Arsenal. La dirigenza ha provato a strapparlo ai Gunners, come confermato in maniera esplicita dal ds Manna qualche giorno fa, solo che "non siamo riusciti a liberare spazio in rosa".

    Alla fine Gabriel Jesus l'Arsenal lo ha lasciato veramente. Ma per andare al Barcellona. Mentre il Napoli ha tenuto Lucca, anche grazie a qualche buon segnale dato dall'ex friulano nelle amichevoli estive. Allegri non ha obiettato, riservando spesso parole di stima al proprio giocatore.

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  • DIETRO HOJLUND IL VUOTO

    Lucca sarà anche entrato bene contro Arsenal e Bologna, come sostiene Allegri, solo che l'umore della piazza dice ben altro: le critiche sul suo conto sono esplose dopo la partita contro i felsinei.

    Nel mirino proprio l'atteggiamento, l'apparente mancanza di grinta del centravanti azzurro. Che sa bene come abbia parecchio da dimostrare dopo un'annata no, ma che non riesce a mettere in pratica i propri propositi. Chiaro: giocare un quarto d'ora a partita non aiuta nessuno.

    E così, almeno per il momento, Rasmus Hojlund dovrà fare gli straordinari. Così come accadeva lo scorso anno, quando il danese venne preso per mettere una pezza all'infortunio di Lukaku e si dimostrò ampiamente all'altezza. Dietro di lui, però, in questo momento c'è il vuoto soprattutto a livello di fiducia. Ed è un bel problema.

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