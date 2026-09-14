"Apri 'ste spalle!": un Lucca così è un problema per il Napoli e Allegri, dietro Hojlund c'è il vuoto

Manca tutto, in questo momento. Manca qualità, manca fiducia, manca minutaggio, mancano i goal. E tutto è legato a doppio filo, come un cane che si morde la coda.

Se il Napoli si è portato a casa tre punti fondamentali, battendo il Bologna e interrompendo la striscia di sconfitte, Lorenzo Lucca non è uscito dal tunnel. Proprio per nulla. Anzi: ha offerto una delle peggiori prestazioni di questo anno e mezzo. Anche se ha giocato appena uno spezzone di partita.

Questo è un problema. Un grosso problema. Perché si potrà anche parlare di una seconda scelta, non di un titolare, ma in una rosa che deve affrontare una doppia competizione come campionato e Champions League conta ben poco.







