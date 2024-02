Antonio Rüdiger a GOAL: "Tra Totti e Spalletti c'era molta tensione, erano due animali alfa"

Dalla Roma al desiderio di andare da Tuchel al PSG, da Conte ad Ancelotti: l'ex difensore giallorosso si racconta in esclusiva.

Il calcio come via d'uscita, il Real Madrid, il Chelsea, Antonio Conte, Luciano Spalletti e il rapporto teso con Francesco Totti e non solo: parla Antonio Rüdiger.

L'ex difensore della Roma, in Serie A dal 2015 al 2017 e da un anno e mezzo al Real, si è raccontato in un'intervista esclusiva a GOAL. Tanti gli argomenti trattati: da un'infanzia complicata al sogno realizzato di giocare nei più grandi club d'Europa.

Nel calderone delle risposte compaiono anche Antonio Conte e Carlo Ancelotti, oltre a Thomas Tuchel. Con il quale, come rivelato nell'intervista, Rüdiger avrebbe tanto voluto lavorare al PSG.