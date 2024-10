Lo stadio del Como sta diventando Hollywood: perché gli attori vanno a vedere la squadra di Fabregas

Dopo Kate Beckinsale, ecco Andrew Garfield e Hugh Grant per Como-Parma: gli attori visitano sempre più spesso il Sinigaglia .

Kate Beckinsale per la partita contro l'Atalanta, dunque Hugh Grant e Andew Garfield per il match interno contro il Parma. Il Sinigaglia, stadio del Como, sta diventando sempre più spesso meta degli attori di Hollywood britannici e statunitensi, invitati dalla società per sedersi sulla tribuna dell'impianto.

Hugh Grant, tra i più famosi attori negli anni '90 (Notting Hill, Luna di fiele, Criminali da strapazzo, Bridget Jones), si è seduto in tribuna per assistere a Como-Parma al fianco di Varane, nuovo dirigente del club dopo il ritiro dal calcio giocato.

Per il match del 19 ottobre anche Andrew Garfield, noto soprattutto per aver interpretato Spiderman dopo Tobey Maguire, ma anche per The Social Network e Silence di Scorsese.