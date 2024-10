Andrea Cambiaso al Real Madrid a gennaio? La situazione con la Juventus e cosa farà l'esterno, legatissimo al club

L'infortunio di Carvajal porta il Real Madrid a cercare un sostituto a gennaio: Cambiaso ha già detto no alla Premier League la scorsa estate.

Pochi dubbi. Oltre la sfera della soggettività, Andrea Cambiaso sta diventando oggettivamente uno degli esterni più importanti d'Europa e non solo d'Italia. Dopo aver brillato in campionato con la Juventus, l'ex Genoa sta crescendo anche fuori dalla Serie A tra Champions League e Nations League.

Inutile dire che ha crescita del genere ha attirato l'attenzione di diversi club europei di prima fascia, su tutti il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano ha perso un uomo fondamentale come Carvajal per il resto della stagione e tra i possibili sostituti in vista di gennaio c'è anche Cambiaso.

Il 24enne della Juventus non è la prima scelta, che risponde al nome di Trent Alexander-Arnold del Liverpool, ma il Real Madrid è deciso a seguire anche la pista che porta a Torino. Per Cambiaso, però, la decisione in vista di gennaio è già stata presa.