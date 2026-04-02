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Gianni Rivera GaleríaGetty Images
Francesco Schirru

Anche Rivera si candida a presidente FIGC: "Il modello che stiamo studiando forse potrebbe essere utile per la Federazione"

Serie A

L'82enne leggenda del Milan è pronto a candidarsi per il post Gravina: "Il calcio è invaso dai procuratori, i quali pensano prima di tutto a migliorare le loro tasche".

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Tra i candidati per il post Gabriele Gravina ci sarà anche Gianni Rivera. Leggenda del Milan e Pallone d'Oro, a 82 anni ha deciso di provare a diventare il nuovo presidente federale, una carica a cui puntano anche Abete e Malagò.

Sentito da Rai Radio 1 Sport, Rivera si è detto certo di aver creato un modello che potrà essere utile alla federazione.

"Sono pronto perché ho un programma ben preciso che ho fatto con amici, tra cui il figlio di Angelo Sormani: è un modello che stiamo studiando e preparando e che forse potrebbe essere utile per la Federazione" le parole di Rivera sull'imminente candidatura.

  • I GIOVANI CALCIATORI

    "Pensiamo che la strada da percorrere sia quella di mettere il giovane calciatore nelle condizioni ottimali per migliorare tecnicamente" assicura Rivera, che dunque punterà tutto sulla crescita delle nuove generazioni. "La tecnica da migliorare non è mai finita, bisogna lavorarci tanto tempo".

    "Ho l'impressione che le scuole calcio non insegnino la tecnica. E questo secondo me è il primo passo che bisogna fare: creare ai giovani una strada certa, sicura, dove la prima cosa che devono fare è quella di migliorarsi sul piano tecnico"

    "Pensiamo sia necessario affrontare seriamente l'argomento giovani, bisogna anche mettere le società nella condizione di migliorare i settori giovanili".

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  • PROCURATORI E PROBLEMI

    "Il calcio è invaso dai procuratori, i quali pensano prima di tutto a migliorare le loro tasche" l'attacco di Rivera a proposito dei problemi del calcio italiano.

    "So di molte famiglie che hanno rinunciato a far proseguire i loro figli perché non avevano i soldi per pagare i procuratori. E questo secondo me è una perdita enorme: perché sono sicuro al 100% che tanti bambini avrebbero potuto oggi essere in prima squadra e magari anche in Nazionale".

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  • RIVERA IN FIGC

    Sedici anni fa, nel 2010, Rivera fu chiamato dall'allora presidente Giancarlo Abete come presidente del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, mentre tre anni più tardi passò alla guida del Settore Tecnico di Coverciano.

    Nel 2019 Rivera, a 76 anni, ha conseguito il patentino da allenatore UEFA Pro, segno di come nonostante l'età non abbia mai smesso di lavorare nel calcio e di studiare per poter migliorare la propria persona.

    Ora proverà ad entrare in FIGC dalla porta principale per mettere a disposizione del calcio italiano tutta la sua esperienza. Nel corso della sua vita Rivera è stato anche europarlamentare, visto e considerando come sin dalla fine degli anni '80 sia entrato in politica, facendo parte della DC, del Patto Segni e di diversi altri partiti politici negli ultimi quarant'anni.