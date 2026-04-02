Anche Rivera si candida a presidente FIGC: "Il modello che stiamo studiando forse potrebbe essere utile per la Federazione"

Tra i candidati per il post Gabriele Gravina ci sarà anche Gianni Rivera. Leggenda del Milan e Pallone d'Oro, a 82 anni ha deciso di provare a diventare il nuovo presidente federale, una carica a cui puntano anche Abete e Malagò.

Sentito da Rai Radio 1 Sport, Rivera si è detto certo di aver creato un modello che potrà essere utile alla federazione.

"Sono pronto perché ho un programma ben preciso che ho fatto con amici, tra cui il figlio di Angelo Sormani: è un modello che stiamo studiando e preparando e che forse potrebbe essere utile per la Federazione" le parole di Rivera sull'imminente candidatura.