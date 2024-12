C. Ancelotti

Campionato mondiale per club

L'allenatore italiano pronto ad entrare ancora di più nella storia del club madrileno: oggi la finale contro il Pachuca.

Nuovo appuntamento per la storia: sia per il Real Madrid che per il suo allenatore, Carlo Ancelotti: i Campioni d'Europa quest'oggi sfideranno il Pachuca nella finale di Coppa Intercontinentale.

Dopo 20 anni la FIFA ha riproposto la competizione, che sostituisce di fatto il Mondiale per Club, che si giocherà a giugno negli Stati Uniti.

L'allenatore italiano vincendo diventerebbe il tecnico più vincente con il Real Madrid con 15 trofei superando Miguel Munoz e scrivendo quindi un ulteriore pagina di storia.