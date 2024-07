Amichevoli oggi 21 luglio: dalla Lazio al Verona, chi gioca e dove vedere le partite in tv e streaming

Anche la domenica propone alcune amichevoli, anche se in misura decisamente minore rispetto a sabato: chi gioca oggi.

Si gioca anche oggi. Dopo la scorpacciata di partite del sabato, giornata che ha visto scendere in campo tra le altre il nuovo Milan di Paulo Fonseca e il nuovo Napoli di Antonio Conte, anche la domenica propone alcune amichevoli riguardanti formazioni di Serie A.

Proseguono dunque i test per arrivare nelle migliori condizioni all'inizio del prossimo campionato, che prenderà il via tra meno di un mese: la prima giornata è infatti in programma nel weekend del 17 e 18 agosto, con i primi anticipi fissati per sabato 17.

Ecco dunque chi scenderà in campo oggi, domenica 21 luglio, con la rispettiva programmazione tv e streaming.