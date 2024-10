Amarcord Fiorentina-Roma, Juric ritrova Palladino: al Genoa è stato suo compagno e l'ha allenato

L'allenatore viola e quello giallorosso hanno incrociato più volte le proprie strade. Palladino: "Se faccio questo lavoro è anche merito di Juric".

Non sarà una prima volta assoluta, questo no, ma fa sempre un certo effetto. Raffaele Palladino e Ivan Juric oggi sono rispettivamente l'allenatore della Fiorentina e della Roma, ma il loro reincontro - domenica sera, posticipo della nona giornata - riporta alla mente un tempo che fu e un Genoa che fu.

Hanno un legame forte, Palladino e Juric. Una coesistenza nello stesso spogliatoio suddivisa in più tronconi e in più esperienze. La prima sotto la guida di Gian Piero Gasperini, il loro maestro in comune, quello da cui entrambi hanno preso parecchio al momento di iniziare la nuova vita fuori dal campo e in panchina.

Al Franchi Palladino e Juric si troveranno uno di fronte all'altro per la terza volta da quando entrambi allenano in Serie A. Durante i 90 minuti, non esisteranno amicizie né affetti. Ma prima e dopo, ancora una volta, sarà amarcord puro.