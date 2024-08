Alvaro Morata e Alice Campello si separano: "Incomprensioni continue, decisione dolorosa"

L'attaccante del Milan ha annunciato su Instagram la fine del proprio matrimonio: "Chiediamo rispetto ed empatia, non inventate storie".

Poche settimane dopo l'arrivo al Milan, e pochi giorni dopo la presentazione come nuovo giocatore rossonero, Alvaro Morata ha annunciato la fine del proprio matrimonio con Alice Campello.

A dare notizia della separazione è stato proprio il neo centravanti rossonero, che con una story postata in mattinata su Instagram ha chiesto di "non inventare storie per un minuto di protagonismo", rispettando dunque il momento delicato della coppia.

Morata e Alice Campello si sono sposati nel 2017.