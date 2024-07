Allenatori Serie A, record storico di cambi estivi: confermati solo pochissimi tecnici per il 2024/2025

Quasi tutte le big, ma anche le squadre di metà classifica e le neopromosse hanno deciso di cambiare guida tecnica per la prossima annata.

L'approdo di D'Aversa sulla panchina dell'Empoli ha portato la Serie A a pareggiare quanto fatto nell'estate 2011, quando furono ben tredici, infatti, le squadre della massima serie che optarono per un cambio estivo. Ora il record storico è eguagliato: solamente sette partecipanti al torneo 2024/2025 hanno confermato il proprio allenatore.

Dalla Juventus al Napoli, dal Torino al Cagliari, passando per Milan e Fiorentina, quasi tutte le squadre di Serie A hano optato per un cambio in panchina.

C'è chi ha scelto di rivoluzionare tutto dopo una difficile annata e chi invece ha dovuto trovare un nuovo tecnico in seguito all'addio del proprio allenatore, magari proprio verso un'altra squadra di Serie A.