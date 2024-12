Calciomercato.com - Allegri tra Roma e West Ham: la situazione dell'ex allenatore della Juventus e quando può tornare in panchina

L'ex tecnico bianconero è ancora senza squadra dopo l'addio alla Juve. E il suo futuro, in questo momento, sembra essere diviso tra due strade.

Ryan Friedkin, vice presidente della Roma, è nella capitale e da ieri mattina a Trigoria. È stato con la squadra, ha incontrato allenatore e giocatori e questa sera sarà allo stadio per la sfida con il Lecce. E in questi giorni farà anche riunioni interne di strategie con il management per capire come muoversi sul mercato a gennaio. Determinante sarà anche il colloquio con Claudio Ranieri: il tecnico romano ha anche il compito di indicare i possibili candidati alla sua successione.

VADO AL MAX - Non c’è ancora un nome definitivo per il futuro perché anche i risultati di questa stagione potrebbero influenzare la scelta sia dal punto di vista economico che progettuale. Ma un candidato autorevole sì e risponde al nome di Massimiliano Allegri: nessun contatto diretto ma il suo nome gira nel quartier generale di Trigoria. La candidatura è avanzata direttamente da Claudio Ranieri che lo conosce benissimo e lo stima tanto.

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SU CALCIOMERCATO.COM