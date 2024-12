Allegri e le voci su Roma e West Ham: "Gli americani non mi hanno chiamato, con l'inglese va molto bene"

L'ex allenatore della Juventus si è recato alla Farnesina e ha dialogato con giornalisti e tifosi. Eludendo però le domande sul proprio futuro.

Sette mesi dopo l'addio alla Juventus in seguito alla finale di Coppa Italia vinta contro l'Atalanta, Massimiliano Allegri è ancora senza panchina. Anche se le voci sul suo futuro, com'è normale per un allenatore di questo calibro, stanno iniziando a susseguirsi con discreta frequenza.

Sono due, in particolare, quelle che da qualche giorno si stanno rincorrendo: da una parte la Roma, dunque di nuovo la Serie A, e dall'altra il West Ham, che rappresenterebbe la prima esperienza al'estero di Allegri.

L'ex allenatore bianconero, intanto, si è recato alla Farnesina per l'inaugurazione della mostra "Sfumature di azzurro". E alle domande di alcuni giornalisti e tifosi giallorossi presenti, come riportato dall'ANSA, ha risposto in maniera evasiva.