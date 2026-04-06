Allegri dopo Napoli-Milan: "Il terzo posto? Per la corsa Scudetto abbiamo dato, siamo dentro al nostro obiettivo"

Massimiliano Allegri ha commentato dopo il 90' il posticipo del Maradona: il suo Milan l'ha perso, il Napoli l'ha vinto di misura nel secondo tempo grazie a un sinistro vincente di Politano.
La sconfitta di Napoli ha fatto scivolare i rossoneri dal secondo al terzo posto della classifica: non accadeva dall'undicesima giornata di campionato. In pratica, sogni Scudetto davvero finiti: ora l'Inter ha 9 punti di vantaggio sui cugini.
Di questo e altro ha parlato Allegri dopo il match, intervenuto davanti alle telecamere di DAZN.