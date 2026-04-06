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Allegri Napoli MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Allegri dopo Napoli-Milan: "Il terzo posto? Per la corsa Scudetto abbiamo dato, siamo dentro al nostro obiettivo"

Serie A
Napoli vs Milan
Napoli
Milan
M. Allegri

Il tecnico rossonero analizza la sconfitta nel posticipo del Maradona: "Se negli ultimi 20 metri sei preciso è più facile creare occasioni da goal. La corsa Scudetto? Abbiamo dato".

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Massimiliano Allegri ha commentato dopo il 90' il posticipo del Maradona: il suo Milan l'ha perso, il Napoli l'ha vinto di misura nel secondo tempo grazie a un sinistro vincente di Politano.

La sconfitta di Napoli ha fatto scivolare i rossoneri dal secondo al terzo posto della classifica: non accadeva dall'undicesima giornata di campionato. In pratica, sogni Scudetto davvero finiti: ora l'Inter ha 9 punti di vantaggio sui cugini.

Di questo e altro ha parlato Allegri dopo il match, intervenuto davanti alle telecamere di DAZN.

  • SU NKUNKU E FULLKRUG

    "Nkunku e Fullkrug hanno fatto una buona partita. Sono stati bravi, come è stata brava tutta la squadra. Il calcio è fatto di queste situazioni. Tutta la squadra ha fatto una buona partita, è stata una partita bloccata. Sapevamo che loro erano molto bravi nello scatenarsi in velocità e noi in due-tre occasioni li abbiamo scatenati".

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  • GLI ERRORI NELL'ULTIMO PASSAGGIO

    "Nel primo tempo abbiamo sbagliato tecnicamente la scelta, la precisione. Se negli ultimi 20 metri sei preciso è più facile creare occasioni da goal. Ma dobbiamo rimanere sereni, abbiamo ancora un po' di vittorie per centrare il nostro obiettivo che è la Champions".

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  • IL 4-3-3

    "Soluzione che potremmo anche vedere dal primo minuto, ma Pulisic è rientrato dalla Nazionale venerdì, Leao è stato 12 giorni fermo... Potevo decidere di spaccare la partita prima, però ho preferito portarla avanti così. I giocatori devono essere in buona condizione. Rafa quest'anno ha iniziato molto bene, poi ha avuto una serie di infortuni che l'hanno trascinato e ha fatto due mezzi allenamenti. Deve ritrovare una buona condizione, c'è bisogno di tutti perché siamo nella fase finale del campionato".

  • IL TERZO POSTO

    "La corsa Scudetto? Abbiamo dato, l'Inter ha 9 punti di vantaggio. Poi nel calcio può succedere di tutto, però c'è il Napoli avanti. Pensiamo a una partita alla volta, sabato sarà una partita difficile, l'Udinese è una squadra fisica che in trasferta è molto pericolosa. Siamo dentro il nostro obiettivo, bisogna fare un tot di punti di vantaggio e dobbiamo cercare di mantenerlo vincendo le partite".

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