Allegri dopo Napoli-Milan: "Il terzo posto? Per la corsa Scudetto abbiamo dato, siamo dentro al nostro obiettivo"

"Nkunku e Fullkrug hanno fatto una buona partita. Sono stati bravi, come è stata brava tutta la squadra. Il calcio è fatto di queste situazioni. Tutta la squadra ha fatto una buona partita, è stata una partita bloccata. Sapevamo che loro erano molto bravi nello scatenarsi in velocità e noi in due-tre occasioni li abbiamo scatenati".