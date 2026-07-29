Allegri deve rilanciare i giocatori scartati da Conte: da Rafa Marin a Lang e Lucca, il piano del Napoli

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Rilanciare. Questo è il mantra delle prime settimane di Massimiliano Allegri da allenatore del Napoli.
La società d'altronde negli ultimi due anni ha investito molto per soddisfare le richieste di Antonio Conte. E non sempre è stata ripagata sul campo.
L'ex tecnico ha infatti velocemente bocciato alcuni giocatori che sono costati parecchio a De Laurentiis. E tra questi qualcuno ora potrebbero avere una nuova occasione con Allegri.
Il presidente del Napoli d'altronde è stato chiarissimo: prima di tornare sul mercato vanno valutati con grande attenzione i calciatori già presenti in rosa. Ma chi potrebbe tornare protagonista a sorpresa?