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Lang Napoli AtalantaGetty
Lelio Donato

Allegri deve rilanciare i giocatori scartati da Conte: da Rafa Marin a Lang e Lucca, il piano del Napoli

Serie A
Napoli

De Laurentiis ha spiegato come, prima di muoversi sul mercato, debbano essere valutati i giocatori già presenti in rosa per cui il Napoli ha investito molto. Allegri potrebbe rilanciare alcuni elementi scartati da Conte.

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Rilanciare. Questo è il mantra delle prime settimane di Massimiliano Allegri da allenatore del Napoli.

La società d'altronde negli ultimi due anni ha investito molto per soddisfare le richieste di Antonio Conte. E non sempre è stata ripagata sul campo.

L'ex tecnico ha infatti velocemente bocciato alcuni giocatori che sono costati parecchio a De Laurentiis. E tra questi qualcuno ora potrebbero avere una nuova occasione con Allegri.

Il presidente del Napoli d'altronde è stato chiarissimo: prima di tornare sul mercato vanno valutati con grande attenzione i calciatori già presenti in rosa. Ma chi potrebbe tornare protagonista a sorpresa?

  • EMERGENZA DIFESA: SOLUZIONE RAFA MARIN

    Il grave infortunio di Buongiorno, con conseguente operazione al ginocchio, ha subito fatto scattare l'emergenza difesa.

    Allegri vorrebbe riabbracciare Federico Gatti, da lui lanciato alla Juventus e non ritenuto incedibile dai bianconeri.

    Ma intanto sta valutando molto attentamente Rafa Marin, che con Conte di fatto non aveva mai trovato spazio prima di tornare in Spagna dove ha conquistato la qualificazione in Champions League col Villarreal.

    24 anni appena compiuti, Rafa Marin era stato acquistato dal Real Madrid per circa 12 milioni di euro e sembrava destinato a diventare protagonista nel Napoli.

    Così invece non è stato. Almeno fino ad oggi. Ma considerato il lungo stop di Buongiorno e i problemi fisici di Beukema non è escluso che possa avere finalmente la sua grande occasione.

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  • IL RITORNO DI LANG DOPO LA ROTTURA CON CONTE

    Chi proprio non si era preso con Conte è sicuramente Noa Lang.

    L'esterno olandese, pagato poco meno di trenta milioni di euro, è rimasto al Napoli solo sei mesi prima di trasferirsi in prestito al Galatasaray lo scorso gennaio.

    "Come posso spiegarlo in modo semplice? Non ho trovato sintonia con l'allenatore. Lasciamo perdere. Ma un giorno si saprà tutto. Per ora ho molto rispetto per il club con cui sono sotto contratto. Ho un buon rapporto con quasi tutti nel club. Bisogna essere trattati in modo equo, e io non ho avuto affatto questa sensazione. Inizialmente volevo lottare e pensavo di rimanere" aveva dichiarato Lang a ESPN.

    Una volta rientrato si è messo a disposizione di Allegri che sembra apprezzare le sue qualità. Lang può infatti giocare su entrambe le fasce e sembra il profilo perfetto per il 4-3-3 che il nuovo tecnico ha in mente.

    La concorrenza nel ruolo, certo, non manca. Così come la volontà della società di vedere ripagato un altro investimento importante.

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  • MARIANUCCI E LUCCA RESTANO AL NAPOLI?

    Ci sono poi due giocatori italiani che potrebbero restare nella rosa del Napoli.

    Il primo è Luca Marianucci, difensore di ruolo che certamente non partirà se prima non dovesse arrivare un altro centrale.

    L'ex Empoli con Conte ha trovato pochissimo spazio giocando appena due volte prima di essere girato in prestito al Torino, dove ha chiuso l'ultima stagione.

    Lorenzo Lucca è un altro investimento pesante compiuto la scorsa estate dal Napoli che cerca il rilancio con Allegri.

    Lui in realtà qualche occasione in più l'ha già avuta ma il suo rendimento non è stato all'altezza delle aspettative, tanto che a gennaio si era trasferito al Nottingham Forest. Nel caso in cui Lukaku dovesse trovare una nuova sistemazione non è escluso che Lucca possa restare in rosa come vice Hojlund.

    Anche se Manna è stato chiaro: "Lorenzo è un ragazzo che tecnicamente ha tante cose. Calcia con entrambi i piedi, è forte di testa. Poi ci sono sicuramente degli aspetti che lui deve migliorare, e lo sa. Ne parlo e ne parliamo, non è un segreto. Lo step deve farlo lui, noi siamo pronti ad aiutarlo. Abbiamo comprato un giocatore che ha fatto 14 goal all'Udinese. Sta a lui dimostrare di valere la maglia del Napoli".

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