Allegri deve rilanciare i giocatori scartati da Conte: da Rafa Marin a Lang e Lucca, il piano del Napoli

Chi proprio non si era preso con Conte è sicuramente Noa Lang.

L'esterno olandese, pagato poco meno di trenta milioni di euro, è rimasto al Napoli solo sei mesi prima di trasferirsi in prestito al Galatasaray lo scorso gennaio.

"Come posso spiegarlo in modo semplice? Non ho trovato sintonia con l'allenatore. Lasciamo perdere. Ma un giorno si saprà tutto. Per ora ho molto rispetto per il club con cui sono sotto contratto. Ho un buon rapporto con quasi tutti nel club. Bisogna essere trattati in modo equo, e io non ho avuto affatto questa sensazione. Inizialmente volevo lottare e pensavo di rimanere" aveva dichiarato Lang a ESPN.

Una volta rientrato si è messo a disposizione di Allegri che sembra apprezzare le sue qualità. Lang può infatti giocare su entrambe le fasce e sembra il profilo perfetto per il 4-3-3 che il nuovo tecnico ha in mente.

La concorrenza nel ruolo, certo, non manca. Così come la volontà della società di vedere ripagato un altro investimento importante.