Yamal ha riportato uno strano infortunio nella partita contro il Celta Vigo. Al 40° minuto ha segnato con sicurezza un rigore che lui stesso si era procurato, portando il Barcellona in vantaggio. Subito dopo la trasformazione, però, Lamine si è accasciato a terra, con i compagni che sono immediatamente accorsi per verificare le sue condizioni.

Lo staff medico del Barcellona è subito intervenuto: Yamal è uscito zoppicando ed è rientrato direttamente negli spogliatoi, sostituito da Roony Bardghji.

Se Yamal dovesse saltare il finale di stagione, il Barcellona resterebbe avanti sul Real Madrid, ma restano ancora diverse partite cruciali prima di poter conquistare il secondo titolo consecutivo della Liga, Clásico di maggio compreso.