Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP
Christian Guinin

Allarme per Barcellona e Spagna: grave infortunio muscolare per Yamal contro il Celta Vigo, a rischio per i Mondiali?

Coppa del Mondo
L. Yamal
LaLiga
Spagna
Barcellona

Lamine Yamal si è infortunato durante Barcellona-Celta Vigo. Un problema muscolare molto serio che fa crescere l'apprensione in vista dei Mondiali.

Pubblicità

Secondo il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, i primi esami svolti nella serata indicano che l'attaccante 18enne ha subito una lesione al muscolo della coscia.

  • I TEMPI DI RECUPERO

    Yamal resterà ai box per almeno cinque-sei settimane ma lo stop potrebbe addirittura prolungarsi nel caso in cui i tempi di recupero dilatassero. La sua stagione con il Barcellona si chiude, dunque, anzitempo. Ma la grande preoccupazione riguarda il suo possibile recupero in vista dei Mondiali.

    A sette settimane dall’inizio del torneo in USA, Canada e Messico, la Spagna esordirà contro Capo Verde il 15 giugno, quattro giorni dopo la gara inaugurale Messico-Sudafrica.

    • Pubblicità
  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    SI INFORTUNA DOPO AVER SEGNATO SU RIGORE

    Yamal ha riportato uno strano infortunio nella partita contro il Celta Vigo. Al 40° minuto ha segnato con sicurezza un rigore che lui stesso si era procurato, portando il Barcellona in vantaggio. Subito dopo la trasformazione, però, Lamine si è accasciato a terra, con i compagni che sono immediatamente accorsi per verificare le sue condizioni.

    Lo staff medico del Barcellona è subito intervenuto: Yamal è uscito zoppicando ed è rientrato direttamente negli spogliatoi, sostituito da Roony Bardghji.

    Se Yamal dovesse saltare il finale di stagione, il Barcellona resterebbe avanti sul Real Madrid, ma restano ancora diverse partite cruciali prima di poter conquistare il secondo titolo consecutivo della Liga, Clásico di maggio compreso.

  • Pubblicità
    Pubblicità
LaLiga
Getafe crest
Getafe
GET
Barcellona crest
Barcellona
BAR