Secondo il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, i primi esami svolti nella serata indicano che l'attaccante 18enne ha subito una lesione al muscolo della coscia.
Allarme per Barcellona e Spagna: grave infortunio muscolare per Yamal contro il Celta Vigo, a rischio per i Mondiali?
I TEMPI DI RECUPERO
Yamal resterà ai box per almeno cinque-sei settimane ma lo stop potrebbe addirittura prolungarsi nel caso in cui i tempi di recupero dilatassero. La sua stagione con il Barcellona si chiude, dunque, anzitempo. Ma la grande preoccupazione riguarda il suo possibile recupero in vista dei Mondiali.
A sette settimane dall’inizio del torneo in USA, Canada e Messico, la Spagna esordirà contro Capo Verde il 15 giugno, quattro giorni dopo la gara inaugurale Messico-Sudafrica.
- AFP
SI INFORTUNA DOPO AVER SEGNATO SU RIGORE
Yamal ha riportato uno strano infortunio nella partita contro il Celta Vigo. Al 40° minuto ha segnato con sicurezza un rigore che lui stesso si era procurato, portando il Barcellona in vantaggio. Subito dopo la trasformazione, però, Lamine si è accasciato a terra, con i compagni che sono immediatamente accorsi per verificare le sue condizioni.
Lo staff medico del Barcellona è subito intervenuto: Yamal è uscito zoppicando ed è rientrato direttamente negli spogliatoi, sostituito da Roony Bardghji.
Se Yamal dovesse saltare il finale di stagione, il Barcellona resterebbe avanti sul Real Madrid, ma restano ancora diverse partite cruciali prima di poter conquistare il secondo titolo consecutivo della Liga, Clásico di maggio compreso.
- PubblicitàPubblicità