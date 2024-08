All'Ajax giocano quasi tutti Under 21: così Farioli sta volando verso l'Europa League

L’Ajax espunga il campo del Panathinaikos nelle qualificazioni all’Europa League: Lancieri ancora in campo con una squadra giovanissima.

La partita era di quelle importanti e l’avversario era certamente di valore, l’Ajax però non si è snaturato e, proprio come accaduto nel precedente turno di qualificazione all’Europa League 2024-2025, è sceso in campo con una formazione giovanissima.

I Lancieri guidati da Francesco Farioli hanno sfidato ad Atene il Panathinaikos e sono riusciti nell’impresa di imporsi per 1-0 compiendo così un piccolo passo verso un posto nel tabellone principale del torneo.

Certo il percorso è ancora lungo, visto che prevede gli spareggi e ovviamente ancora la sfida di ritorno da giocare ad Amsterdam, intanto però si è avuta una conferma importante: Farioli, nonostante gli sia stato affidato l'incarico di rilanciare la più importante tra le squadre olandesi (ma anche una delle più gloriose a livello mondiale) non sta avendo il minimo timore nell’affidarsi ad un gruppo di giovanissimi.