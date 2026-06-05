Cosa succederà adesso con Aleksandar Stankovic all'Inter: i piani dei nerazzurri per il centrocampista dopo averlo ricomprato dal Club Brugge

Attualmente, le valutazioni relative ad Aleksandar Stankovic sono di circa 40 milioni di euro. Una cifra molto importante che potrebbe servire, all'Inter, per far mercato e rinforzare la rosa in più zone.
I 40 milioni di euro non sono casuali: sia il Brentford che il Newcastle sembrano aver avanzato una proposta del genere, sondando la disponibilità dei nerazzurri a trattare.
Poi c'è da valutare la volontà di Stankovic: chiaramente c'è l'aspetto romantico. Ripercorrere le orme del padre è un'opzione viva, e farlo sotto la guida di Cristian Chivu, che conosce bene (e che con il padre ha vinto praticamente tutto), può essere uno stimolo in più. Resta da capire come.
Attualmente a centrocampo la situazione è indefinita: Henrikh Mkhitaryan dovrebbe rimanere, prolungando fino al 2027 con un ingaggio ridotto, mentre Davide Frattesi dovrebbe essere in uscita. Come mezz'ala, insomma, il posto potrebbe esserci.
Come regista, invece, la situazione è più complessa: Hakan Calhanoglu rimane il titolare assoluto, con Piotr Zielinski che ha spesso, nella passata stagione, ricoperto quel ruolo. Ma è vero anche che Zielinski può giocare da mezz'ala: e in quel caso Stankovic potrebbe crescere ulteriormente da vice-Calhanoglu. Ma è solo l'inizio.