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Stankovic Inter Getty GOAL
Antonio Torrisi

Cosa succederà adesso con Aleksandar Stankovic all'Inter: i piani dei nerazzurri per il centrocampista dopo averlo ricomprato dal Club Brugge

Calciomercato
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L'Inter ha riacquistato Aleksandar Stankovic dal Club Brugge: ma cosa succede adesso?

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Alla fine l'Inter ha riacquistato Aleksandar Stankovic: il club nerazzurro ha annunciato il ritorno del centrocampista cresciuto in casa e sbocciato definitivamente al Club Brugge.

Una notizia che apre, effettivamente ed ufficialmente, il calciomercato in casa Inter, ma che pone degli interrogativi su quello che può succedere in futuro proprio al giocatore serbo.

In poche parole: Stankovic può rimanere all'Inter, ereditando, tra l'altro, un posto in una zona di campo che ha visto suo padre scrivere la storia del club, in passato, o sarà subito oggetto di mercato in uscita? Proviamo a fare il punto.

  • COM'È ANDATO ALEKSANDAR STANKOVIC E CHE TIPO DI GIOCATORE È

    L'ultima è stata senza alcun dubbio la stagione che ha permesso a tutti di conoscere, più approfonditamente, Aleksandar Stankovic: cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, il classe 2005, dopo una parentesi in prestito al Lucerna, è stato ceduto nell'estate del 2025 al Club Brugge per 10 milioni di euro.

    Ecco, lì è stato protagonista di una stagione importantissima: 55 partite giocate, con 9 goal e 5 assist con il club belga, ma è la sicurezza mostrata in campo che ha colpito tutti.

    Da mediano, Stankovic ha contribuito alla conquista del titolo del Club Brugge e allo stesso tempo è cresciuto fisicamente e mentalmente: riesce a mettere insieme la fisicità di un buon mediano e la tecnica di un giocatore che sa spingersi oltre, come mezz'ala. Ah, con l'intelligenza di chi, in cabina di regia, ci può stare benissimo.

    Ridurre tutto alla definizione di "centrocampista moderno" (stiamo parlando di un centrocampista basso che ha messo a segno 9 goal, eh) può essere la soluzione immediata, ma non aiuta del tutto a capire che, a quell'età, Aleksandar Stankovic può crescere ancora. E qui veniamo al futuro.

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  • L'INTER HA RICOMPRATO STANKOVIC: COSTO, PREZZO E COMUNICATO

    Prima di tutto citiamo il comunicato ufficiale dell'Inter.

    "FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato il diritto di riacquisto per Aleksandar Stanković dal Club Brugge. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1° luglio 2026 fino al 30 giugno 2031".

    Come detto, i nerazzurri lo hanno ceduto nella passata stagione ai belgi per 10 milioni di euro, con una clausola per la recompra di 23 milioni di euro valida per il 2026 (e di 25 per il 2027, ma ovviamente non importa più), esercitata.

    Ora: il suo valore, chiaramente, vista la scorsa stagione è aumentato notevolmente, e questo può portare a una plusvalenza importante proprio in questa sessione di mercato.

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  • TENERLO O CEDERLO: I PIANI DELL'INTER PER STANKOVIC

    Attualmente, le valutazioni relative ad Aleksandar Stankovic sono di circa 40 milioni di euro. Una cifra molto importante che potrebbe servire, all'Inter, per far mercato e rinforzare la rosa in più zone.

    I 40 milioni di euro non sono casuali: sia il Brentford che il Newcastle sembrano aver avanzato una proposta del genere, sondando la disponibilità dei nerazzurri a trattare.

    Poi c'è da valutare la volontà di Stankovic: chiaramente c'è l'aspetto romantico. Ripercorrere le orme del padre è un'opzione viva, e farlo sotto la guida di Cristian Chivu, che conosce bene (e che con il padre ha vinto praticamente tutto), può essere uno stimolo in più. Resta da capire come.

    Attualmente a centrocampo la situazione è indefinita: Henrikh Mkhitaryan dovrebbe rimanere, prolungando fino al 2027 con un ingaggio ridotto, mentre Davide Frattesi dovrebbe essere in uscita. Come mezz'ala, insomma, il posto potrebbe esserci.

    Come regista, invece, la situazione è più complessa: Hakan Calhanoglu rimane il titolare assoluto, con Piotr Zielinski che ha spesso, nella passata stagione, ricoperto quel ruolo. Ma è vero anche che Zielinski può giocare da mezz'ala: e in quel caso Stankovic potrebbe crescere ulteriormente da vice-Calhanoglu. Ma è solo l'inizio.