Cosa succederà adesso con Aleksandar Stankovic all'Inter: i piani dei nerazzurri per il centrocampista dopo averlo ricomprato dal Club Brugge

L'ultima è stata senza alcun dubbio la stagione che ha permesso a tutti di conoscere, più approfonditamente, Aleksandar Stankovic: cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, il classe 2005, dopo una parentesi in prestito al Lucerna, è stato ceduto nell'estate del 2025 al Club Brugge per 10 milioni di euro.

Ecco, lì è stato protagonista di una stagione importantissima: 55 partite giocate, con 9 goal e 5 assist con il club belga, ma è la sicurezza mostrata in campo che ha colpito tutti.

Da mediano, Stankovic ha contribuito alla conquista del titolo del Club Brugge e allo stesso tempo è cresciuto fisicamente e mentalmente: riesce a mettere insieme la fisicità di un buon mediano e la tecnica di un giocatore che sa spingersi oltre, come mezz'ala. Ah, con l'intelligenza di chi, in cabina di regia, ci può stare benissimo.

Ridurre tutto alla definizione di "centrocampista moderno" (stiamo parlando di un centrocampista basso che ha messo a segno 9 goal, eh) può essere la soluzione immediata, ma non aiuta del tutto a capire che, a quell'età, Aleksandar Stankovic può crescere ancora. E qui veniamo al futuro.